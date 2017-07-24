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ЭКОНОМИКА РБ
СВЫШЕ 2,2 ТЫСЯЧИ ИП БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-ИЮНЬ ДОПЛАТИЛИ ПОЧТИ 947 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ ЕДИНОГО НАЛОГА
15:11 24.07.2017
За 6 месяцев 2017 года 2231 индивидуальный предприниматель Брестской области доплатил единый налог на сумму 946,7 тыс. рублей, что составляет 13,7% от суммы поступившего единого налога.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС Беларуси по Брестской области, по состоянию на 1 июля количество ИП – плательщиков единого налога, состоящих на учете в налоговых органах области, составило 14378 человек и, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, уменьшилось на 645 плательщиков.
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