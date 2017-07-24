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ЭКОНОМИКА РБ


МОБИЛЬНЫЙ ОПЕРАТОР МТС ОБНОВИТ ЛИНЕЙКУ УСЛУГ «МОБИЛЬНЫЕ СОТРУДНИКИ» ДЛЯ КОРПОРАТИВНЫХ КЛИЕНТОВ
14:37 24.07.2017

Оператор МТС анонсирует услугу «Координатор» и ряд других изменений в линейке «Мобильные сотрудники» для корпоративных клиентов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, обновленное предложение станет доступно с 1 августа.

Услуги линейки «Мобильные сотрудники» для бизнеса позволяют определять местоположение работников, например водителей, курьеров, экспедиторов, и координировать их действия с помощью SMS-сообщений. Это помогает сделать коммуникацию в коллективе более комфортной и прозрачной, а значит – повысить эффективность бизнеса.

С 1 августа корпоративным клиентам МТС в рамках линейки «Мобильные сотрудники» станет доступна новая услуга «Координатор». Благодаря симбиозу технологий GPS и LBS информация о передвижениях сотрудников будет еще более точной и оперативной. Услуга также позволит легко отслеживать выполнение задач, анализировать работу транспортного парка: составлять отчеты о пробеге, стоянках и скорости движения. Все действия выполняются через специальное приложение, которое устанавливается на смартфоне или планшете. «Координатор» включает в себя 5 опций для организаций с различным размером штата.

Кроме того, с 1 августа вместо услуги «Безлимитный», когда местоположение определялось при помощи технологии LBS, для корпоративных клиентов начнет действовать услуга «Бизнес». Она станет функциональнее, обновится веб-интерфейс, а вместо действующих 8 можно будет составлять 13 видов отчетов. Количество запросов о местоположении сотрудников останется неограниченным. Для повышения точности локации можно будет добавить услугу GPS-мониторинга с бесплатным тестированием в течение первого месяца. Прекратится оказание услуги «Классический». Текущим абонентам предложат сменить ее на одну из новых услуг.
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