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ЭКОНОМИКА РБ
БЮДЖЕТ МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ ПОПОЛНИЛСЯ ПОЧТИ 166 МЛН РУБЛЕЙ ПОДОХОДНОГО НАЛОГА
14:16 24.07.2017
В первом полугодии 2017 года в бюджет Могилевской области поступило 165,5 млн рублей подоходного налога с физических лиц, что составляет 33% от общих поступлений.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС Беларуси по Могилевской области, по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года сумма поступлений увеличилась на 5,2%, или на 8,1 млн рублей в фактическом исчислении.
В том числе по организациям негосударственного сектора прирост составил 4,7 млн рублей, акционерным обществам – 2,4 млн рублей, государственным учреждениям – 1 млн рублей.
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