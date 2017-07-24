В первом полугодии 2017 года в бюджет Могилевской области поступило 165,5 млн рублей подоходного налога с физических лиц, что составляет 33% от общих поступлений.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС Беларуси по Могилевской области, по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года сумма поступлений увеличилась на 5,2%, или на 8,1 млн рублей в фактическом исчислении.

В том числе по организациям негосударственного сектора прирост составил 4,7 млн рублей, акционерным обществам – 2,4 млн рублей, государственным учреждениям – 1 млн рублей.