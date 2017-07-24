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ЭКОНОМИКА РБ


ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ НА 1 РУБЛЬ ЗАТРАТ ЭКСПЛУАТАЦИИ ИДК ДОХОД СОСТАВИЛ 74 РУБЛЯ – ГТК
13:56 24.07.2017

В первом полугодии 2017 г. с применением инспекционно-досмотровых комплексов осуществлен таможенный контроль около 155 тыс. транспортных средств.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, количество выявленных с применением неинтрузивного контроля правонарушений увеличилось в 1,4 раза и достигло 437.

Кроме того, на 40% возрос и показатель экономической целесообразности эксплуатации ИДК: на 1 руб. затрат доход составляет 74 руб. В первом полугодии 2016 г. эта цифра составляла 53.

Современные ИДК, в том числе мобильные, способны просканировать любой груз без вскрытия и разгрузки грузового транспортного средства, демонтажа узлов и элементов кузова легковой машины в считанные минуты. Как результат, таможенные досмотры стали эффективнее, и теперь удается выявлять большее число правонарушений при одновременном сокращении времени нахождения транспорта в пункте пропуска. Среднее время сканирования одной машины при помощи инспекционно-досмотрового комплекса – 10 минут, в то же время физический досмотр может занимать от 3 до 8 часов в зависимости от товара.
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