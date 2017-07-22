В бюджет Гомельской области от организаций игорного бизнеса за 6 месяцев текущего года поступило 2133,2 тыс. рублей налога на игорный бизнес и 1882,3 тыс. рублей подоходного налога, взысканного с доходов физических лиц, полученных ими в виде выигрышей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС Беларуси по Гомельской области, в налоговых органах региона по состоянию на 1 июля 2017 состоит на налоговом учете 5 организаций, осуществляющих деятельность в сфере игорного бизнеса.

На территории Гомельской области кроме 5 организаций, зарегистрированных в инспекциях Гомельской области, данный бизнес осуществляют ещё 18 организаторов азартных игр, зарегистрированных в иных областях Беларуси.

В настоящее время на территории области функционирует 49 игорных заведений: 25 букмекерских контор, 22 зала игровых автоматов и 2 казино.