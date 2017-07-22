Пять проектов регионов Могилевской области получат поддержку Программы малых грантов Глобального экологического фонда и Международного фонда развития сельских территорий. Таковы результаты состоявшейся 18 июля в Краснополье ярмарки местных инициатив Могилевской области, пишут «Могилевские ведомости».

Мероприятие состоялось в рамках проекта «Мастерская местных экологических инициатив для развития микрорегионов», финансируемого Программой малых грантов Глобального экологического фонда и реализуемого Международным фондом развития сельских территорий.

По информации организаторов, в ярмарочных мероприятиях приняли участие делегации из Краснопольского, Славгородского, Чериковского, Хотимского, Костюковичского, Кричевского, Климовичского, Кличевского и Быховского районов. Присутствовали также представители областных и местных органов власти, Программы малых грантов Глобального экологического фонда, МОО «Экопартнерство», Центра экологических решений, ЕС-ПРООН и другие. Почетным гостем ярмарке была делегация из Российской Федерации.

После первого этапа конкурса местных инициатив, право представить свои проекты на ярмарке областного уровня получили 8 микрорегионов, в том числе проекты «Лобановка Smart» (Чериков), «Деревня, в которую захотелось вернуться» (Славгород), «Территория Новосамотевичского сельского совета» (Костюковичи), «Уникальный природный комплекс: ботанический сад «Иванов хутор» – река Палуж» (Краснополье), «Тихий уголок» (Краснополье); «Туристический рай» (Хотимск), «Староселье New Life» (Кричев), «По историческим местам «Городища» (Кричев). Микрорегионы из Кличевского и Быховского района получили возможность представить свои проекты вне конкурса.

По итогам состоявшейся презентации по решению компетентного жюри для дальнейшей поддержки были отобраны: «Деревня, в которую захотелось вернуться» (Славгород), «Лобановка Smart» (Чериков), «Уникальный природный комплекс: ботанический сад «Иванов хутор» – река Палуж» (Краснополье), «Территория Новосамотевичского сельского совета» (Костюковичи) и «Тихий уголок» (Краснополье).

Ожидается, что в течение ближайших трех месяцев будут поддержаны первые шаги по развитию микрорегионов-победителей.