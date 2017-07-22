Последние несколько лет «отпускной сезон» негативного влияния на вторичный рынок жилья Минска не оказывает. Об этом рассказала заместитель директора по продажам на вторичном рынке жилья агентства недвижимости «ТВОЯ СТОЛИЦА» Светлана Куделко.

По ее словам, в прошлом году именно в это время был зафиксирован рекорд последних 10 лет по количеству совершенных в Минске сделок купли/продажи квартир.

«А в текущем году количество совершаемых сделок остается стабильно высоким: ежемесячно, начиная с марта, регистрируется более 1100 переходов права собственности, в то время как среднегодовые показатели 2014-2015 гг. были на уровне 950 сделок в месяц», – сказала С. Куделко.

За счет стабильного числа совершаемых сделок количество предлагающихся на продажу квартир от месяца к месяцу колеблется на уровне порядка 7,5 тыс., что является для Минска вполне обычным за последние несколько лет показателем.

По данным агентства недвижимости «ТВОЯ СТОЛИЦА», больше всего покупается/продается (53% от общего числа сделок) квартир стандартных потребительских качеств, т.е. тех, которые не предполагают наличие свежего современного ремонта и/или мебели с бытовой техникой. Причина в их ценовой доступности – средние стоимости находятся на уровне порядка 38 тыс. долларов для однокомнатных, 50 тыс. долларов для двухкомнатных и 62 тыс. долларов для трехкомнатных квартир. Преобладающий массив подобных квартир располагается в домах 70-90-х годов постройки.

Готовые к проживанию квартиры, позволяющие за счет наличия в своем составе свежего современного ремонта, а возможно и мебели с бытовой техникой, новому владельцу сразу въезжать и жить, как правило, стоят на 20% дороже. Так, например, средняя стоимость однокомнатной, готовой к проживанию квартиры, этим летом находится на уровне 45 тыс. долларов, двухкомнатной – 60 тыс. долларов, трехкомнатной – 75 тыс. долларов.

В структуре совершаемых сделок с квартирами вторичного рынка Минска можно выделить в отдельную группу дома моложе 2009 г.п. Доля сделок с квартирами в подобных домах составляет порядка 17%.

«Современные планировки и хорошее состояние мест общего пользования – основное, что привлекает к ним покупателей. Кроме того, за счет своего пока еще молодого возраста они могут выступать реальной альтернативой строящимся новостройкам. Если квартира в такой «вторичной новостройке» продается с хорошим ремонтом, мебелью, а возможно и бытовой техникой, то ее стоимость в зависимости от площади и месторасположения в среднем варьируется: от 46 до 60 тыс. долларов для однокомнатных квартир; от 67 до более 100 тыс. долларов для двухкомнатных квартир; от 95 тыс. долларов и более для трёхкомнатных квартир. Если же хороший ремонт и мебель не принципиальны, то можно рассчитывать на более низкие стоимости: от 43 до 55 тыс. долларов для однокомнатных квартир; от 50 до более 77 тыс. долларов для двухкомнатных квартир; от 77 до 90 тыс. долларов для трёхкомнатных квартир», – отметила С. Куделко.

У покупателей, ищущих максимально бюджетные предложения, есть несколько вариантов: искать минимальные по площади квартиры, которые представлены на вторичном рынке в основном старым жилым фондом (хрущевками-брежневками), или обратить внимание на ближайший пригород Минска. Те, кто не хочет покупать квартиру «под восстановление» из-за преклонного возраста дома, выбирают последний вариант.

Квартиру в ближайшем пригороде Минска выбирают 8% покупателей, при этом практически половина совершенных сделок приходится на квартиры в домах моложе 2009 г.п. Наибольшей популярностью пользуются такие «придворные» населенные пункты, как Колодищи, Боровляны +а/г Лесной и Фаниполь. Средняя стоимость кв. м. находится на уровне 1040 долларов/кв. м. для однокомнатных (-5% по сравнению со средним уровнем по Минску), и 850 долларов/кв. м. для двухкомнатных (-14%), 660 долларов/кв. м. для трехкомнатных квартир (-32%).

Стабильный спрос остается и на отдельные комнаты. Доля сделок с комнатами этим летом находится в пределах 3%. Цены в зависимости от местоположения, состояния квартиры, площади самой комнаты и некоторых других параметров, варьируются от 12 до 20 тыс. долларов. В частности, минимальные цены характерны для комнат, располагающихся в квартирах ближайшего пригорода Минска.

«Комнаты востребованы в первую очередь покупателями из регионов. В частности, комнаты покупаются родителями студентам. Может возникнуть вопрос, почему бы сразу не купить однокомнатную квартиру? Ответ прост: нехватка денег и нежелание или отсутствие возможности взять кредит. К тому же при покупке комнаты не исключается возможность впоследствии выкупа всей квартиры целиком. Многие думают, что комнаты по отдельности продаются только в квартирах старого жилого фонда, но это не так, есть предложение комнат и в достаточно свежих домах», – пояснила С. Куделко.

По словам эксперта, явных выгод текущее лето покупателям не принесло, в то время как конкуренция между продавцами остается высокой на протяжении всего года. При этом им приходится уже конкурировать не только друг между другом в пределах Минска, но уже и с продавцами пригорода Минска, а также застройщиками, активно предлагающими новостройки на акционных условиях.