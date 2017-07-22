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ЭКОНОМИКА РБ


ЗАДАНИЕ ПО РОСТУ ЗАРПЛАТЫ В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ МОГИЛЕВ НЕ ВЫПОЛНИЛ
12:34 24.07.2017

Задание по росту заработной платы по итогам первого полугодия текущего года Могилев не выполнил. Об этом на состоявшемся заседании Могилевского горисполкома сообщила начальник управления по труду, занятости и социальной защите ведомства Марина Снытко, пишут «Могилевские ведомости».

По ее словам, за 6 месяцев текущего года средняя заработная плата по городу составила 720,6 рублей при плане 761 рубль. Главные причины невыполнения – общее снижение объемов производства во втором квартале, что отразилось на снижении производительности труда. Средняя зарплата по итогам 2017 года в Могилеве должна составить 858,1 рубля, а по итогам декабря – 1002 рубля.

При этом Марина Снытко отметила, что в отчетном периоде в два раза снижена неполная занятость работающих.
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