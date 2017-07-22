Лукашенко считает, что население Беларуси удалось убедить в необходимости строительства АЭС. Об этом он заявил 24 июля на встрече с генеральным директором Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" Алексеем Лихачевым.

"Нам не просто далось решение о строительстве атомной электростанции после катастрофы на Чернобыльской АЭС. Фобии были очень сильны, но нам удалось убедить население, что за этим будущее. Это во-первых. Во-вторых, это высочайшие технологии. В ряд с космическими, IT-технологиями, цифровой экономикой - за ними будущее - я ставлю и строительство атомной станции, - заявил он. - Мы уделяем очень серьезное внимание строительству. Достаточно сказать, что я детально посвящен в планы строительства станции и ход этого строительства".

Александр Лукашенко отметил, что недавно был назначен его помощник, который отвечает за осуществление национальных проектов.

"Это уровень национального проекта вровень с другими, которые мы осуществляем, - их около десятка. Это очень затратные проекты. Поэтому мы уделяем этому серьезное внимание", - заверил Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.

По его словам, тема строительства станции также постоянно обсуждается во время его встреч с президентом России.

"Мы обсуждаем строительство атомной станции и внимательно контролируем не только ход строительства, но и ценовые параметры. Президента России очень интересует этот вопрос", - отметил Александр Лукашенко.

"Сегодняшняя встреча очень важна для того, чтобы еще раз обсудить вопросы строительства атомной станции, ликвидировать некоторые узкие места, которые, естественно, при таких огромных стройках имеют место быть. И ряд других вопросов, которые вы сочтете нужным обсудить и услышать мои ответы на них", - добавил он.