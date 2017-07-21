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ЭКОНОМИКА РБ


ГОМЕЛЬОБЛПАССАЖИРТРАНС ОШТРАФОВАН НА 11,5 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ ЗА ПРИМЕНЕНИЕ К ПОТРЕБИТЕЛЯМ НЕРАВНОГО ПОДХОДА ПРИ РАВНЫХ УСЛОВИЯХ
12:12 24.07.2017

Главное управление антимонопольного регулирования и торговли по Гомельской области рассмотрело обращение группы предпринимателей, осуществляющих автомобильные перевозки пассажиров в регулярном сообщении (перевозчики) на территории Мозырского района Гомельской области о нарушении антимонопольного законодательства Беларуси со стороны коммунального транспортного унитарного предприятия «Гомельоблпассажиртранс, выступающего в Мозырском районе в качестве оператора автомобильных перевозок пассажиров в регулярном сообщении.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли, по результатам рассмотрения заявления установлено, что КТУП «Гомельоблпассажиртранс», являясь единственным оператором перевозок пассажиров в регулярном сообщении на соответствующих территориях, определенным местными исполнительными и распорядительными органами Гомельской области, применяло различный подход в договорных отношениях к перевозчикам государственной и частной формы собственности в части содержания обязанностей перевозчика, ответственности сторон и условий оплаты за оказываемые услуги.

Рассмотрев данные факты, комиссия МАРТ по установлению факта наличия (отсутствия) нарушения антимонопольного законодательства вынесла решение о признании факта нарушения антимонопольного законодательства путем злоупотребления доминирующим положением со стороны КТУП «Гомельоблпассажиртранс» в части применения к потребителям неравного подхода при равных условиях, что создает для них неравные условия конкуренции.

В адрес КТУП «Гомельоблпассажиртранс» было направлено предписание о прекращении нарушения антимонопольного законодательства.

Кроме того, КТУП «Гомельоблпассажиртранс» и его директор привлечены экономическим судом Гомельской области к административной ответственности в размере 500 и 20 базовых величин соответственно, что составляет 11500 и 460 рублей.

В результате исполнения предписания стоимость услуг оператора для ОАО «Гомельоблавтотранс», осуществляющего автомобильные перевозки пассажиров в регулярном сообщении и получающее финансирование из местных бюджетов, уменьшилась более чем в два раза и сравнялась со стоимостью, уплачиваемой остальными субъектами, осуществляющими аналогичные перевозки.
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