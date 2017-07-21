ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
24.07.2017

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ДЕЙСТВУЮЩИЕ ПО ЗАЯВИТЕЛЬНОМУ ПРИНЦИПУ ФИЗЛИЦА ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ УПЛАТИЛИ В БЮДЖЕТ МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОЧТИ 121 ТЫСЯЧУ РУБЛЕЙ ЕДИНОГО НАЛОГА
12:03 24.07.2017

Физические лица, осуществляющие деятельность по заявительному принципу, уплатили в бюджет Могилевской области 120,9 тыс. рублей единого налога, а это на 21,7 тыс. рублей больше, чем за аналогичный период предыдущего года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС Беларуси по Могилевской области, по состоянию на 1 июля 2017 года на учете в налоговых органах области состоит 1372 физлица, осуществляющих деятельность по заявительному принципу.

Наибольшей популярностью пользуется такой вид деятельности, как реализация произведений живописи, графики, скульптуры, изделий народных художественных ремесел, продукции цветоводства, декоративных растений, их семян и рассады, животных – данным видом деятельности занимаются 393 человека, или 28,6% от общего числа зарегистрированных.

Услуги репетиторов предоставляют 379 человек (27,6%), выращивают сельхозпродукцию и осуществляют выпас скота – 146 (10,6%), продают котят и щенков – 130 (9,5%), зарабатывают фотосъемкой – 91 (6,6%), ухаживают за взрослыми и детьми – 68 (5%), услуги тамады – 63 (4,6%), ремонтируют одежду – 60 (4,4%), и др.

Осуществление видов деятельности по заявительному принципу не требует государственной регистрации в качестве ИП, не нужно выписывать квитанции и вести учет доходов. Достаточно уведомить налоговый орган о том, каким видом деятельности планируете заниматься, и уплатить единый налог до начала осуществления деятельности.

Перечень видов деятельности указан в пункте 1 статьи 295 Налогового кодекса Беларуси.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 22.07.2017
валюта курс
EUR 2.2534
USD 1.9351
RUB 3.2849
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 21.07.2017
валюта курс +/-
EUR 2.2534 +0.0141
USD 1.9351 -0.0114
RUB 3.2849 -0.0079
все курсы архив

Курсы в банках
на 24.07.2017
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.2600 2.2650
USD 1.9420 1.9430
RUB 3.2500 3.2650
подробнее

Конвертация в банках
на 24.07.2017
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1630 1.1680
EUR/RUB 69.2000 69.5000
USD/RUB 59.5000 60.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2017, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте