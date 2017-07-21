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ЭКОНОМИКА РБ
ДЕЙСТВУЮЩИЕ ПО ЗАЯВИТЕЛЬНОМУ ПРИНЦИПУ ФИЗЛИЦА ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ УПЛАТИЛИ В БЮДЖЕТ МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОЧТИ 121 ТЫСЯЧУ РУБЛЕЙ ЕДИНОГО НАЛОГА
12:03 24.07.2017
Физические лица, осуществляющие деятельность по заявительному принципу, уплатили в бюджет Могилевской области 120,9 тыс. рублей единого налога, а это на 21,7 тыс. рублей больше, чем за аналогичный период предыдущего года.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС Беларуси по Могилевской области, по состоянию на 1 июля 2017 года на учете в налоговых органах области состоит 1372 физлица, осуществляющих деятельность по заявительному принципу.
Наибольшей популярностью пользуется такой вид деятельности, как реализация произведений живописи, графики, скульптуры, изделий народных художественных ремесел, продукции цветоводства, декоративных растений, их семян и рассады, животных – данным видом деятельности занимаются 393 человека, или 28,6% от общего числа зарегистрированных.
Услуги репетиторов предоставляют 379 человек (27,6%), выращивают сельхозпродукцию и осуществляют выпас скота – 146 (10,6%), продают котят и щенков – 130 (9,5%), зарабатывают фотосъемкой – 91 (6,6%), ухаживают за взрослыми и детьми – 68 (5%), услуги тамады – 63 (4,6%), ремонтируют одежду – 60 (4,4%), и др.
Осуществление видов деятельности по заявительному принципу не требует государственной регистрации в качестве ИП, не нужно выписывать квитанции и вести учет доходов. Достаточно уведомить налоговый орган о том, каким видом деятельности планируете заниматься, и уплатить единый налог до начала осуществления деятельности.
Перечень видов деятельности указан в пункте 1 статьи 295 Налогового кодекса Беларуси.
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