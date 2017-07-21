ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
24.07.2017

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


В СТОЛИЦЕ РЕКОНСТРУКЦИЮ МОСТА В НАЧАЛЕ ПРОСПЕКТА ПОБЕДИТЕЛЕЙ ПЛАНИРУЕТСЯ ЗАВЕРШИТЬ В СЕНТЯБРЕ
11:55 24.07.2017

Реконструкцию моста в начале пр. Победителей (в районе Немиги) планируется завершить в сентябре, пишет агентство «Минск-Новости».

«В настоящее время там активно ведутся ремонтные работы. Уже изготовлены образцы ограждения, полностью повторяющего существующее. В конце июля начнется гранитная облицовка тумб ограждения, – рассказал в ходе прямой линии 22 июля заместитель председателя Мингорисполкома Виктор Лаптев.

Он также отметил, что в этом году будут отремонтированы путепроводы через пр. Жукова и на 11-м км МКАД на ул. Свислочской.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 22.07.2017
валюта курс
EUR 2.2534
USD 1.9351
RUB 3.2849
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 21.07.2017
валюта курс +/-
EUR 2.2534 +0.0141
USD 1.9351 -0.0114
RUB 3.2849 -0.0079
все курсы архив

Курсы в банках
на 24.07.2017
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.2600 2.2650
USD 1.9420 1.9430
RUB 3.2500 3.2650
подробнее

Конвертация в банках
на 24.07.2017
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1630 1.1680
EUR/RUB 69.2000 69.5000
USD/RUB 59.5000 60.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2017, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте