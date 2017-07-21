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ЭКОНОМИКА РБ
В СТОЛИЦЕ РЕКОНСТРУКЦИЮ МОСТА В НАЧАЛЕ ПРОСПЕКТА ПОБЕДИТЕЛЕЙ ПЛАНИРУЕТСЯ ЗАВЕРШИТЬ В СЕНТЯБРЕ
11:55 24.07.2017
Реконструкцию моста в начале пр. Победителей (в районе Немиги) планируется завершить в сентябре, пишет агентство «Минск-Новости».
«В настоящее время там активно ведутся ремонтные работы. Уже изготовлены образцы ограждения, полностью повторяющего существующее. В конце июля начнется гранитная облицовка тумб ограждения, – рассказал в ходе прямой линии 22 июля заместитель председателя Мингорисполкома Виктор Лаптев.
Он также отметил, что в этом году будут отремонтированы путепроводы через пр. Жукова и на 11-м км МКАД на ул. Свислочской.
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