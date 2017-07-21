ЭКОНОМИКА РБ

В СТОЛИЦЕ РЕКОНСТРУКЦИЮ МОСТА В НАЧАЛЕ ПРОСПЕКТА ПОБЕДИТЕЛЕЙ ПЛАНИРУЕТСЯ ЗАВЕРШИТЬ В СЕНТЯБРЕ

11:55 24.07.2017 Реконструкцию моста в начале пр. Победителей (в районе Немиги) планируется завершить в сентябре, пишет агентство «Минск-Новости». «В настоящее время там активно ведутся ремонтные работы. Уже изготовлены образцы ограждения, полностью повторяющего существующее. В конце июля начнется гранитная облицовка тумб ограждения, – рассказал в ходе прямой линии 22 июля заместитель председателя Мингорисполкома Виктор Лаптев. Он также отметил, что в этом году будут отремонтированы путепроводы через пр. Жукова и на 11-м км МКАД на ул. Свислочской.