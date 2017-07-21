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ЭКОНОМИКА РБ
ИЗМЕНЯЕТСЯ РАБОТА РЯДА ПРИГОРОДНЫХ СТОЛИЧНЫХ АВТОБУСНЫХ МАРШРУТОВ
10:50 24.07.2017
Изменяется работа ряда пригородных столичных автобусных маршрутов.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в ГУ «Столичный транспорт и связь», с 26 июля учреждается выполнение остановочного пункта «Городище-2» на пригородных автобусных маршрутах №297 «АС Юго-Западная – Дубенцы через Новый Двор», №325 «АС Юго-Западная - Богушово», №357 «АС Юго-Западная - Дубенцы».
С 15 августа вносятся изменения в трассу следования маршрута №328 «ДС Карастояновой – Головачи»: при движении от д. Головачи в направлении Минска автобус не будет проходит через остановки «Чировичи», «Хотяновщина», «Ревкутьевичи» и «Щедровщина».
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