Изменяется работа ряда пригородных столичных автобусных маршрутов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в ГУ «Столичный транспорт и связь», с 26 июля учреждается выполнение остановочного пункта «Городище-2» на пригородных автобусных маршрутах №297 «АС Юго-Западная – Дубенцы через Новый Двор», №325 «АС Юго-Западная - Богушово», №357 «АС Юго-Западная - Дубенцы».

С 15 августа вносятся изменения в трассу следования маршрута №328 «ДС Карастояновой – Головачи»: при движении от д. Головачи в направлении Минска автобус не будет проходит через остановки «Чировичи», «Хотяновщина», «Ревкутьевичи» и «Щедровщина».