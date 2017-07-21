Главным управлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) по Витебской области по результатам плановой проверки ОАО «Полоцкий комбинат хлебопродуктов» установлены факты завышения отпускных цен на мукомольную продукцию.

Так, ОАО «Полоцкий комбинат хлебопродуктов» реализовывалась мука для хлебопечения (ржаная обдирная, пшеничная 1 с и 2 с) по ценам, превышающим уровень цен, задекларированных антимонопольным органом. Тем самым была нарушена статья 13 Закона Республики Беларусь от 10 мая 1999 года «О ценообразовании».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в МАРТ, постановлениями экономического суда Витебской области от 20 июля 2017 года в соответствии с частями 1 и 2 статьи 12.4 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях наложен штраф на ОАО «Полоцкий комбинат хлебопродуктов» и на должностное лицо.

Размер штрафа на ОАО «Полоцкий комбинат хлебопродуктов» определен в двукратном размере разницы между фактической выручкой, полученной от реализации товаров, и расчетной величиной выручки от реализации этих товаров по ценам, установленным в соответствии с законодательством, и составил 10345 рублей 58 коп.

На должностное лицо наложен штраф в размере двух базовых величин (46 рублей).

ОАО «Полоцкий комбинат хлебопродуктов» включено в Государственный реестр хозяйствующих субъектов, занимающих доминирующее положение на товарных рынках Витебской области, по товарной позиции «мука для хлебопечения». В проверяемом периоде данной организации был установлен способ регулирования путем декларирования цен на муку для хлебопечения (с 03.05.2012 по 30.01.2017) и путем установления предельного норматива рентабельности, используемого для определения суммы прибыли, подлежащей включению в регулируемую цену, в размере не более 15 % (с 31.01.2017).