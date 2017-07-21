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ЭКОНОМИКА РБ


НОВЫЙ КОЛЬЦЕРАСКАТНЫЙ КОМПЛЕКС ЗАПУЩЕН НА МИНСКОМ ПОДШИПНИКОВОМ ЗАВОДЕ
09:30 24.07.2017

Первый заместитель министра промышленности Геннадий Свидерский, генеральный директор ОАО «Белорусский металлургический завод» - управляющая компания холдинга «БМК» Анатолий Савенок и генеральный директор ОАО «Минский подшипниковый завод» Николай Антипов открыли новый кольцераскатный комплекс MURARO.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минпрома, на ОАО «МПЗ», входящего в холдинг «Белорусская металлургическая компания», построен производственный корпус, где установлено современное оборудование, что позволило внедрить новые для Беларуси технологические процессы обработки металла.

Кольцераскатный комплекс с числовым программным управлением представляет собой полностью автоматическую линию по изготовлению заготовок колец диаметром от 220 мм до 600 мм. Он включает в себя нагрев прутков, горячую рубку заготовок, штамповку заготовок на прессе, радиально-аксиальную раскатку заготовок на кольцераскаточной машине с автоматической загрузкой-выгрузкой заготовок по всему комплексу. В холдинге внедрен еще один технологический передел металлопроката, выпускаемого Белорусским металлургическим заводом в Жлобине.

Внедрение кольцераскатного комплекса позволит выйти с новой продукцией на рынок Европейского Союза.
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