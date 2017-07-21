|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|24.07.2017
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ПРЕЗИДИУМ СОВМИНА РАССМОТРИТ НА ВЫЕЗДНОМ ЗАСЕДАНИИ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ БОРИСОВСКОГО РАЙОНА
09:16 24.07.2017
Выездное заседание Президиума Совета министров по вопросам развития Борисовского района Минской области пройдет 25 июля.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, будут детально рассмотрены все аспекты социально-экономического развития района. Перед началом заседания участники мероприятия посетят ряд промышленных предприятий Борисова.
Во время заседания особое внимание будет уделено повышению конкурентоспособности района, развитию малого и среднего бизнеса, созданию новых рабочих мест. Детально будут рассмотрены результаты принятых мер по повышению конкурентоспособности подведомственных организаций Борисовского района и перспективы их развития в 2017-2020 годах.
Кроме того, будут проанализированы перспективы строительства жилья и наращивания объемов строительно-монтажных работ, дана оценка развитию организаций АПК Борисовского района.
Все выработанные во время выездного заседания предложения будут носить системный характер и лягут в основу проекта комплексного плана первоочередных мер по развитию Борисовского района.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 22.07.2017
Итоги торгов на БВФБ
на 21.07.2017
Курсы в банках
на 24.07.2017
Конвертация в банках
на 24.07.2017
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2017, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте