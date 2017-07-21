Выездное заседание Президиума Совета министров по вопросам развития Борисовского района Минской области пройдет 25 июля.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, будут детально рассмотрены все аспекты социально-экономического развития района. Перед началом заседания участники мероприятия посетят ряд промышленных предприятий Борисова.

Во время заседания особое внимание будет уделено повышению конкурентоспособности района, развитию малого и среднего бизнеса, созданию новых рабочих мест. Детально будут рассмотрены результаты принятых мер по повышению конкурентоспособности подведомственных организаций Борисовского района и перспективы их развития в 2017-2020 годах.

Кроме того, будут проанализированы перспективы строительства жилья и наращивания объемов строительно-монтажных работ, дана оценка развитию организаций АПК Борисовского района.

Все выработанные во время выездного заседания предложения будут носить системный характер и лягут в основу проекта комплексного плана первоочередных мер по развитию Борисовского района.