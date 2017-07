ЭКОНОМИКА РБ

БОЛЕЕ 50 БЕЛОРУССКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПРЕДСТАВЯТ СВОЮ ПРОДУКЦИЮ НА ВЫСТАВКЕ В КАЗАХСТАНЕ

17:18 21.07.2017 Более 50 белорусских производителей представят свою продукцию на выставке Made in Belarus. Astana, которая пройдет в столице Казахстана 13-15 августа. Как сообщает портал «Про бизнес», будет представлено белорусское машиностроение и нефтехимия, транспорт и логистика, сельское хозяйство и продукты питания, деревообработка и строительные материалы, легкая промышленность, медицина и фармацевтика, косметика и другие потребительские товары, информационные технологии, туризм и многое другое. Организатором выставки белорусских производителей Made in Belarus. Astana в Казахстане выступает Белорусская торгово-промышленная палата, выставочным оператором — унитарное предприятие «Белинтерэкспо» БелТПП. Выставка проводится при поддержке посольства Беларуси в Казахстане. Кроме выставки планируется проведение Белорусско-казахстанского бизнес-форума, организованного Белорусской торгово-промышленной палатой совместно с Внешнеторговой палатой Казахстана. Бизнес-форум соберет официальных лиц и представителей крупного бизнеса Казахстана и Беларуси. По окончании пленарной части состоятся презентации белорусских компаний и контактно-кооперационная биржа. Для всех белорусских экспонентов 27 июля будет проведен бесплатный семинар по сотрудничеству с Казахстаном, участникам которого также будет передано развернутое маркетинговое исследование по казахстанскому рынку. Посетители выставки Made in Belarus. Astana смогут ознакомиться с продукцией белорусских компаний-флагманов в сфере машиностроения и промышленного оборудования. Свою продукцию представят ОАО «Белорусский металлургический завод», ОАО «ММЗ имени С.И. Вавилова» — управляющая компания холдинга «БелОМО», ОАО «БАТЭ — управляющая компания холдинга «Автокомпоненты», ОАО «Амкодор», ОАО «МИСОМ ОП» и ОАО «Могилевский завод «Электродвигатель», ОАО «Брестский электротехнический завод». ОАО «Белшина» представит на выставке новые широкопрофильные модели шин, обладающие ресурсосберегающей технологией. Рисунок протектора даёт возможность работать сельхозмашине как на грунтах, так и на дорогах с твердым покрытием, и обеспечивает высокую самоочищаемость, низкое давление на почву, минимальные потери на качение, что позволяет снизить расход топлива. Радиальная конструкция шин обеспечивает снижение давления трактора на грунт на 10−15%, повышение силы тяги на 10−12%, срок службы шин на 15% по сравнению с шинами диагональной конструкции. Участие в выставке примет крупнейший производитель резинотехнических изделий в Беларуси и СНГ — ОАО «Беларусьрезинотехника». Предприятие представит широкий спектр продукции: формовые и неформовые резинотехнические изделия, изделия из полиуретанов, комплектующие резинотехнические детали для автомобильного, тракторного, сельскохозяйственного машиностроения, резинотехнические детали для станков и приборостроения, резинотехнические детали для железнодорожного строительства, метрополитена и т.д. Продукция предприятия представлена в Казахстане, России, Украине. ПЧУП «Виктория» представит широкий ассортимент литой алюминиевой посуды (с антипригарным покрытием и без покрытия) под торговой маркой VICTORIA. СП ОАО «Брестгазоаппарат» продемонстрирует новые современные модели кухонной бытовой техники торговой марки GEFEST. На их стенде можно будет ознакомиться с продукцией газовых, газоэлектрических и электрических плит, встраиваемой техникой и воздухоочистителями. ОАО «Молодечномебель» представит более 500 моделей и модификаций продукции: спальные гарнитуры, наборы корпусной мебели, столовые, прихожие, шкафы, тумбы. Предприятие по производству сумок и кожгалантереи ОАО «Галантэя» покажет изделия из натуральной кожи и искусственных материалов. Предприятие экспортирует продукцию в Казахстан и Россию. Производитель ювелирных изделий и бриллиантовой продукции ОАО «Гомельское ПО «Кристалл» продемонстрирует украшения с бриллиантами собственной огранки, а также представит новые коллекции весна-лето 2017. Ювелирный бренд «Кристалл» — единственный государственный производитель ювелирных изделий из драгоценных и полудрагоценных камней и благородных металлов в Республике Беларусь. Оригинальные украшения из натуральных алмазов и цветных бриллиантов будут впервые продемонстрированы в Казахстане. ЗАО «Витэкс» и СП «Белита» ООО представят широкий ассортимент разнообразной косметики, а также ряд профессиональных средств для парикмахерских, косметических и массажных салонов, а также средства гигиены полости рта, товары бытовой химии повседневного спроса. Также на выставке белорусских производителей Made in Belarus. Astana будут широко представлены белорусские производители продуктов питания. В мероприятии примут участие крупнейшие холдинги и предприятия мясо-молочной промышленности: ОАО «Агрокомбинат «Скидельский», ОАО «Агрокомбинат «Дзержинский», ОАО «Беловежский», ОАО «Пинский мясокомбинат», ГП «Молочный гостинец», ОАО «Глубокский МКК», ОАО «Поставский молочный завод». Белорусские компании представят сыры, молоко, глазированные сырки, мясные колбасы и деликатесы под широко известными в Республике Беларуси и за рубежом брендами. На выставке будет проходить дегустация белорусской продукции.