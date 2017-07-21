На архитектурно-градостроительном совете при главном архитекторе города Минска подведены итоги общественного обсуждения двух проектов детального планирования, сообщает агентство «Минск-Новости».

Первый включает территорию в границах улиц Острошицкой — Гинтовта — Уручской — ландшафтно-рекреационной зоны — автодороги Заславль–Колодищи — проспекта Независимости. Здесь расположены спецтерритории, принадлежащие МВД и Минобороны, предприятия коммунально-производственного назначения, склады, стройрынок, спортивно-развлекательный комплекс, а также жилая застройка.

В первую очередь здесь планируется возведение жилья, под него отведут около 60 га (в основном спецтерриторий, которые передают городу МВД и Министерство обороны). Предполагается, что жилой фонд прирастет более чем на 530 тысяч м², а население, соответственно, увеличится с нынешних 5 тысяч до 25 тысяч человек. Для такого объема новостроек предусмотрены 5 новых детских садов и школа, а также реконструкция под учебное заведение существующего корпуса на территории МВД. Для обеспечения новостроек теплом необходима котельная, для нее определено место на свободном земельном участке.

Дальнейшее освоение территории будет связано с прокладкой подземного кабеля взамен существующей линии электропередачи. Это позволит возводить на месте нынешней ЛЭП разные объекты, в том числе жилые. Однако это, скорее всего, не очень близкая перспектива.

Другие замыслы: сформировать общественный центр вокруг перспективной станции метро «Смоленская», создать перехватывающий паркинг, провести реконструкцию и модернизацию строительного рынка, трансформировать склады под объекты общественного назначения.

Второй проект затрагивает территорию в границах улиц Малинина — Крупской — Ташкентской — Голодеда — ландшафтно-рекреационной зоны. Здесь расположены парки 900-летия Минска и имени Грековой, «Чижовка-Арена», гребная база, ФОК «Серебрянка», рынок «Свелта», две православные церкви. В ландшафтной зоне есть усадебная застройка: 24 дома на улице Дворищи и 3 дома на улице Малявки.

По проекту частные дома предлагается снести, а на их месте разместить спортивно-рекреационный центр городского или республиканского уровня. Спортивная тематика звучит в ПДП и далее: как считают авторы, на Чижовском водохранилище в перспективе возможно строительство гребного канала для проведения соревнований не только республиканского, но и международного уровня. Правда, для этого сначала предстоит очистить акваторию от донных отложений. Разработчики ПДП наметили и возведение нескольких общедоступных объектов. На пересечении улиц Голодеда и Ташкентской на свободных участках они предлагают построить, например, бассейн. Любителей велопрогулок заинтересует еще одно проектное предложение: специальный мост, который соединит улицу Голодеда с ландшафтной зоной Серебрянки. Таким образом, вся названная территория может стать спортивным ядром не только района, но и города. Как сказал на совете главный архитектор столицы Павел Лучинович, здесь есть возможность разместить новый спортивный комплекс, например, для Белорусской федерации велосипедного спорта.

Оба проекта предложены архитектурно-градостроительным советом к утверждению.

Основная просьба, озвученная горожанами во время общественного обсуждения, — сохранить лес. Разработчики ПДП пояснили, что вырубка не предусмотрена, напротив, процент озеленения увеличится за счет формирования парковых зон и благоустройства пустырей.

Во время общественного обсуждения проекта звучали просьбы жителей усадебной застройки сохранить их дома или хотя бы не включать их в первую очередь освоения. Присутствовавший на совете директор УП «Минскградо» Сергей Акинчиц рассказал, что их предприятие сейчас обновляет схему усадебной застройки столицы. В документе будут подробно рассмотрены все территории частного сектора, озвучено, что сохраняется, а что намечается к сносу и в какие сроки.

Также у жителей были вопросы о трассировке продления улицы Малинина через реку, но, поскольку эти планы рассчитаны на отдаленную перспективу, они пока детально не прорабатывались.