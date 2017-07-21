На 1 июля 2017 года на учете в инспекциях МНС Могилевской области состояло 1372 физических лица, осуществляющих деятельность по заявительному принципу.

Как сообщает сайт Могилевского облисполкома, это на 30 человек меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Несмотря на снижение количества, названные граждане уплатили в бюджет 120,9 тыс. руб. единого налога, а это на 21,7 тыс. руб. больше, чем за I полугодие 2016 года.

Наибольшей популярностью пользуются такие виды деятельности, как реализация произведений живописи, графики, скульптуры, изделий народных художественных ремесел, продукции цветоводства, декоративных растений, их семян и рассады, животных. Услуги репетиторов предоставляют 379 человек (27,6% от общего числа зарегистрированных), выращивают сельхозпродукцию и осуществляют выпас скота – 146 (10,6%), продают котят и щенков – 130 (9,5%), зарабатывают фотосъемкой – 91 (6,6%), ухаживают за взрослыми и детьми – 68 (5%), услуги тамады оказывают – 63 (4,6%), ремонтируют одежду – 60 (4,4%).

Осуществление видов деятельности по заявительному принципу не требует государственной регистрации в качестве ИП, не нужно выписывать квитанции и вести учет доходов. Достаточно уведомить налоговый орган о том, чем планируете заниматься, и уплатить единый налог до начала осуществления деятельности.