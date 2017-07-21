Белорусская марка попала в топ-10 лучших в конкурсе на звание самой красивой марки мира 2016 года «Большой приз выставки WIPA» в Австрии.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе РУП «Белпочта», в конкурсе приняло участие более 70 стран. Первые 10 мест заняли следующие страны:

1-е место, титул «Самая красивая марка мира 2016 года», кубок «Главный Приз Выставки ВИПА» – Португалия за серию марок «Португальская консервная промышленность»;

2-е место – Испания за блок «Личности: Росио Хурадо»;

3-е место – Швейцария за сцепку марок «Готтардо 2016» (каменная пыль горы Сант Готтард);

4-е место – Фарерские острова за блок «Штамп на рыбьей коже»;

5-е место – Косово за блок «Жизнь в гармонии с природой»;

6-е место – Венгрия за блок «Годовщина Сан Мартина»;

7-е место – Польша за блок «Всемирная выставка марок Нью-Йорк 2016»;

8-е место – Беларусь за блок «Пчеловодство в Беларуси»;

9-е место – Франция за блок «Прикладное искусство: ЮВЕЛИР»;

10-е место – Германия за марочный лист «Лучшие виды Германии: Мозельшлайфе».

Венская международная филателистическая выставка, ВИПА (от нем. Wiener Internationale Postwertzeichen-Ausstellung, WIPA) проходит в столице Австрии — Вене с 1881 года и является самой известной традиционной филателистической выставкой Европы.

Жюри конкурса состоит из известных художников марок, филателистических журналистов, представителей Австрийской почтовой администрации и Австрийского национального государственного Дома печати (австрийская марка не участвует в конкурсе).

Отправить на конкурс можно только одну художественную марку от каждой почтовой администрации.

Белорусская почта больше десяти лет участвует в данном конкурсе и несколько раз входила в топ-10 лучших марок: 2007 год — 10-е место за блок «200 лет со дня рождения Наполеона Орды»; 2011 год — 7-е место за блок «850-летие создания Креста Евфросинии Полоцкой»; 2014 год — 6-е место за марочный лист «Слуцкие пояса».

За четверть века выпущено в обращение более 1200 белорусских почтовых марок и блоков, которые имеют ярко выраженную национальную направленность.

12 августа 2016 года выпущен в обращение почтовый блок «Пчеловодство в Беларуси». Художник Александр Митянин, дизайн Марины Витковской. Первый фигурный блок представлен в виде 6-угольника и состоит из двух марок и художественно оформленного поля. Блок печатался в РУП «Бобруйская укрупненная типография им. А.Т. Непогодина». Тираж 15 тыс. По итогам конкурса-опроса «Лучшая почтовая марка Республики Беларусь 2016 года» почтовый блок «Пчеловодство в Беларуси» признан победителем.