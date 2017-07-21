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ЭКОНОМИКА РБ
БЖД С 25 ИЮЛЯ ВНЕДРЯЕТ СИСТЕМУ ДИНАМИЧЕСКОГО ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ НА ПОЕЗД МИНСК-РИГА
15:16 21.07.2017
Белорусская железная дорога с 25 июля начинает продажу проездных документов на поезд международных линий №87/88 Минск-Рига с применением системы динамического управления тарифами в международном сообщении.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, начиная с даты отправления поезда 1 сентября, стоимость проездных документов (билетов) будет формироваться в зависимости от сроков их приобретения пассажирами и уровня населенности вагона соответствующего типа.
Так, покупая билеты за 45-11 суток до отправления поезда при наполняемости пассажирского вагона менее 10%, стоимость проезда будет в два раза ниже, чем за 10 дней до отправления. К примеру, в плацкартном вагоне она будет сопоставима со стоимостью проезда в комфортабельном автобусе и составит около 45 рублей.
По мере процента заполняемости вагона в данный период стоимость проезда будет увеличиваться до полной величины.
Условия не распространяются при оформлении проезда в пределах республики, а также в составе организованных групп пассажиров.
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