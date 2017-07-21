В первом полугодии 2017 года в территориальных органах принудительного исполнения возбуждено 1,41 млн исполнительных производств, что на 4,2% больше, чем в первом полугодии 2016 года (1,35 млн).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве юстиции, среднемесячная нагрузка на одного судебного исполнителя районного уровня составила 196 исполнительных производств, что сопоставимо с данным показателем за первое полугодие 2016 года (194).

Всего по находившимся на исполнении исполнительным производствам судебными исполнителями в первом полугодии 2017 года взыскано 848 млн рублей, что в 1,3 раза больше, чем в первом полугодии 2016 году (673 млн рублей).

Взысканная по исполнительным документам в доход государства сумма составила 38,35 млн рублей (в первом полугодии 2016 года – 35,56 млн рублей).

Количество исполнительных производств, находившихся на исполнении по состоянию на 30 июня 2017 года, составило 1,12 млн и увеличилось по сравнению с началом года на 61,5 тысяч производств.