|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|21.07.2017
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
СУДЕБНЫЕ ИСПОЛНИТЕЛИ ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ ВЗЫСКАЛИ ПОЧТИ 850 МЛН РУБЛЕЙ ПО ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ ПРОИЗВОДСТВАМ
15:00 21.07.2017
В первом полугодии 2017 года в территориальных органах принудительного исполнения возбуждено 1,41 млн исполнительных производств, что на 4,2% больше, чем в первом полугодии 2016 года (1,35 млн).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве юстиции, среднемесячная нагрузка на одного судебного исполнителя районного уровня составила 196 исполнительных производств, что сопоставимо с данным показателем за первое полугодие 2016 года (194).
Всего по находившимся на исполнении исполнительным производствам судебными исполнителями в первом полугодии 2017 года взыскано 848 млн рублей, что в 1,3 раза больше, чем в первом полугодии 2016 году (673 млн рублей).
Взысканная по исполнительным документам в доход государства сумма составила 38,35 млн рублей (в первом полугодии 2016 года – 35,56 млн рублей).
Количество исполнительных производств, находившихся на исполнении по состоянию на 30 июня 2017 года, составило 1,12 млн и увеличилось по сравнению с началом года на 61,5 тысяч производств.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 22.07.2017
Итоги торгов на БВФБ
на 21.07.2017
Курсы в банках
на 21.07.2017
Конвертация в банках
на 21.07.2017
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2017, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте