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ЭКОНОМИКА РБ


ДВИЖЕНИЕ ТРАНСПОРТА В ПУНКТЕ ПРОПУСКА «БРУЗГИ» 22 ИЮЛЯ БУДЕТ ОГРАНИЧЕНО
14:48 21.07.2017

22 июля) с 9.00 до 13.00 в пункте пропуска «Брузги» будет ограничено движение всех видов транспортных средств.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном пограничном комитете, это связано с пересечением государственной границы участниками XXX Международной велогонки «Неман», которая пройдет по маршруту Белосток – Сокулка (Польша) – Гродно (Беларусь).
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