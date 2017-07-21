ЭКОНОМИКА РБ

ДВИЖЕНИЕ ТРАНСПОРТА В ПУНКТЕ ПРОПУСКА «БРУЗГИ» 22 ИЮЛЯ БУДЕТ ОГРАНИЧЕНО

14:48 21.07.2017 22 июля) с 9.00 до 13.00 в пункте пропуска «Брузги» будет ограничено движение всех видов транспортных средств. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном пограничном комитете, это связано с пересечением государственной границы участниками XXX Международной велогонки «Неман», которая пройдет по маршруту Белосток – Сокулка (Польша) – Гродно (Беларусь).