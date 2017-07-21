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ЭКОНОМИКА РБ


В МИНСКЕ 26-27 ОКТЯБРЯ ПРОЙДЕТ VIII СЪЕЗД ГЕМАТОЛОГОВ И ТРАНСФУЗИОЛОГОВ БЕЛАРУСИ
14:32 21.07.2017

26-27 октября в Минске пройдет VIII съезд гематологов и трансфузиологов Беларуси, приуроченный к 85-летию трансфузиологической службы нашей страны.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минздрава, съезд соберет отечественных и зарубежных ученых и врачей-специалистов, оказывающих медицинскую помощь пациентам с гематологической, онкогематологической патологией, а также представителей иных смежных специальностей.

Такой творческий союз позволит на высоком научном уровне и разносторонне обсудить насущные проблемы современных подходов к диагностике и лечению болезней системы крови у детей и взрослых, актуальные вопросы производственной и клинической трансфузиологии, прежде всего в контексте доступности трансфузиологической помощи и обеспечения качества и безопасности компонентов крови и лекарственных средств на их основе, вопросы информационного обеспечения в гематологии и трансфузиологии, избранные аспекты создания и использования новых биотехнологий, методов клинической лабораторной диагностики и контроля качества.

В мировой практике и в нашей стране все шире применяются высокотехнологичные виды медицинской помощи, включая трансплантацию органных комплексов, другие виды травматичных хирургических вмешательств и комбинированные методы лечения, внедрение которых требует адекватного трансфузиологического обеспечения с использованием современных высококачественных и безопасных компонентов крови. Развитие современного здравоохранения нуждается также в создании эффективных технологий получения лекарственных средств на основе плазмы крови для целей гемостаза, иммуномодуляции, нормализации гомеостаза и заместительной терапии.

Миссия национальной службы крови Республики Беларусь – полное самообеспечение страны качественными и безопасными компонентами крови и лекарственными средствами из плазмы крови, сохранение, преумножение и рациональное использование донорского потенциала страны. Вопросы развития массового добровольного безвозмездного донорства в стране, безусловно, найдут отражение в повестке и материалах съезда.

В работе съезда большое внимание будет уделено проблемам современной гематологии, включая эпидемиологические, этиопатогенетические и клинико-диагностические аспекты, современные подходы к лечению гематологических и онкогематологических заболеваний на основе доказательной медицины, вопросы прогноза и качества жизни при данной патологии, отдаленные последствия специального лечения. Отдельного внимания заслуживает обсуждение перечисленных проблем применительно к гематологии детского возраста.

Развитие современных гематологии и трансфузиологии невозможно без соответствующего обеспечения методами клинической лабораторной диагностики, иммунологической диагностики, генотипирования, без информативных методов контроля качества производственного процесса в трансфузиологии, без развития биотехнологий. Научная программа съезда будет посвящена важнейшим достижениям науки в перечисленных областях, новым и перспективным направлениям научных исследований.

В рамках съезда будет организована выставка современных лекарственных средств, трансфузионных сред и компонентов крови, новых информационных технологий, применяемых в гематологии и трансфузиологии, изделий медицинского назначения отечественных и зарубежных производителей, специализированных изданий.

Ведущими специалистами зарубежных стран будут прочитаны пленарные доклады по наиболее актуальным вопросам гематологии и трансфузиологии, на секционных заседаниях будут заслушаны доклады специалистов (место проведения пленарного заседания, выставки и секционных заседаний – БелМАПО). Более подробная информация о Съезде представлена на сайте издательства «Профессиональные издания».
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