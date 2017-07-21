ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
21.07.2017

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ГИБРИДНЫЙ КОМБАЙН ГОМСЕЛЬМАША ПРОХОДИТ ИСПЫТАНИЯ В АГРОКОМБИНАТЕ «ЮЖНЫЙ»
13:34 21.07.2017

Презентованный на Белагро-2017 комбайн КЗС-1319 «ПАЛЕССЕ GS13» ОАО «Гомсельмаш» отправился на испытания в агрокомбинат «Южный».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, на полях агрокомбината комбайн работает уже неделю, где за это время убрал треть площади рапса.

«ПАЛЕССЕ GS13» имеет гибридную схему обмолота и сепарации, то есть обмолот хлебной массы происходит с использованием компонентов сразу из двух классических схем: барабанного и роторного молотильного аппаратов. Такая схема обмолота увеличивает пропускную способность машины по хлебной массе и тем самым повышает ее производительность по сравнению с прототипом – комбайном GS12, а значит уборку хлебов можно будет вести на более высоких скоростях. Наиболее эффективно использовать комбайн на полях с урожайностью зерновых культур 50 ц/га и выше, а также на уборке кукурузы и подсолнечника.

После того, как GS13 пройдет все необходимые испытания под Гомелем, он будет перебазирован в испытательный центр ГУ «Белорусская МИС», где пройдет весть цикл испытаний, предназначенных для новой техники. После этого, если на заседании специальной комиссии, которое будет проходить по завершении уборочного сезона, машина получит положительную оценку, можно будет говорить о выпуске первой партии комбайнов ПАЛЕССЕ GS13.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 21.07.2017
валюта курс
EUR 2.2393
USD 1.9465
RUB 3.2928
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 21.07.2017
валюта курс +/-
EUR 2.2534 +0.0141
USD 1.9351 -0.0114
RUB 3.2849 -0.0079
все курсы архив

Курсы в банках
на 21.07.2017
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.2500 2.2560
USD 1.9370 1.9400
RUB 3.2800 3.2900
подробнее

Конвертация в банках
на 21.07.2017
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1610 1.1660
EUR/RUB 68.4500 68.8000
USD/RUB 58.8000 59.2000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2017, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте