Презентованный на Белагро-2017 комбайн КЗС-1319 «ПАЛЕССЕ GS13» ОАО «Гомсельмаш» отправился на испытания в агрокомбинат «Южный».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, на полях агрокомбината комбайн работает уже неделю, где за это время убрал треть площади рапса.

«ПАЛЕССЕ GS13» имеет гибридную схему обмолота и сепарации, то есть обмолот хлебной массы происходит с использованием компонентов сразу из двух классических схем: барабанного и роторного молотильного аппаратов. Такая схема обмолота увеличивает пропускную способность машины по хлебной массе и тем самым повышает ее производительность по сравнению с прототипом – комбайном GS12, а значит уборку хлебов можно будет вести на более высоких скоростях. Наиболее эффективно использовать комбайн на полях с урожайностью зерновых культур 50 ц/га и выше, а также на уборке кукурузы и подсолнечника.

После того, как GS13 пройдет все необходимые испытания под Гомелем, он будет перебазирован в испытательный центр ГУ «Белорусская МИС», где пройдет весть цикл испытаний, предназначенных для новой техники. После этого, если на заседании специальной комиссии, которое будет проходить по завершении уборочного сезона, машина получит положительную оценку, можно будет говорить о выпуске первой партии комбайнов ПАЛЕССЕ GS13.