В январе-июне 2017 года в бюджет Минской области поступило 1448,5 млн рублей налогов, сборов и неналоговых платежей, в том числе в доход республиканского бюджета – 500,8 млн рублей, местных бюджетов – 947,7 млн рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС Беларуси по Минской области, текущий план доходов консолидированного бюджета выполнен на 109,1% (сверх плана поступило 120,4 млн рублей). К уровню января-июня 2016 года платежи выросли на 17,9% в сопоставимых ценах.

Государственными организациями обеспечено 48,5% всех платежей. Относительно прошлогоднего уровня их платежи увеличились в сопоставимых ценах на 47,5%.

Доля платежей организаций негосударственной формы собственности в доходах бюджета области составила 45,5%. В январе-июне 2017 года их платежи выросли на 1,3% в сопоставимых ценах.

Налоговые платежи субъектов малого и среднего предпринимательства составили или 109,4% к уровню января-июня 2016 года в сопоставимых ценах. Доля их поступлений в доходах консолидированного бюджета области снизилась на 2,7 процентных пункта относительно прошлогоднего уровня и составила 34,7%.

Индивидуальными предпринимателями обеспечено поступление 2% в доходах бюджета. Темп прироста их платежей к уровню января-июня 2016 года в сопоставимых ценах составил 2,3%.

В разрезе видов налогов наибольшие суммы поступили по подоходному налогу – 327,2 млн рублей, или 22,6% в доходах консолидированного бюджета, дивидендам по акциям и доходам от других форм участия в капитале – 262,4 млн рублей (18,1%), налогу за добычу – 238,1 млн рублей (16,4%), налогу на прибыль – 163,9 млн рублей (11,3%), налогу на недвижимость (с учетом налога на незавершенное строительство) – 86,1 млн рублей (6%), акцизам – 75,6 млн рублей (5,2%).

В формировании бюджета Минской области в январе-июне 2017 года участвовали почти 841 тыс. плательщиков, в том числе более 33 тыс. организаций, 36 тыс. индивидуальных предпринимателей и 771 тыс. физических лиц, уплачивающих имущественные платежи.