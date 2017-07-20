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ЭКОНОМИКА РБ


СВЫШЕ 500 МЛН РУБЛЕЙ ПОСТУПИЛО В БЮДЖЕТ МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ
12:51 21.07.2017

За 6 месяцев 2017 года в консолидированный бюджет Могилевской области поступило 501,7 млн рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС Беларуси по Могилевской области, наибольшие суммы поступили по подоходному налогу – 169,1 млн рублей (33,7%), акцизу – 41,1 млн рублей (8,2%), налогу на недвижимость – 39 млн рублей (7,8%), налогу на прибыль – 38,2 млн рублей (7,6%).

В десятку лидеров по формированию бюджета области входят РУП «Могилевэнерго» (6,9% в общих поступлениях по области), ОАО «Климовичский ликеро-водочный завод» (3,7%), ИЗАО «Пивоварни Хайнекен» (2,7%), Могилевский филиал РУП «Белтелеком» (2%), ОАО «Могилевхимволокно» (1,4%), ОАО «Могилевский завод лифтового машиностроения» (1,1%), РУП «Белоруснефть-Могилевоблнефтепродукт» (1,1%), филиал ООО «Евроторг» в Могилеве (1%), ОАО «Кричевцементношифер» (1%), ОАО «Могилевоблпищепром» (0,9%).

Перечисленными плательщиками за 6 месяцев 2017 года уплачено в бюджет 109,7 млн рублей, что составляет 21,9% общих поступлений в консолидированный бюджет области.
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