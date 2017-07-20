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ЭКОНОМИКА РБ
ОДИН ИЗ ВЫХОДОВ СТАНЦИИ МЕТРО «АВТОЗАВОДСКАЯ» С 21 ИЮЛЯ ВРЕМЕННО ЗАКРЫВАЕТСЯ
11:54 21.07.2017
С 21 июля временно закрывается выход 3-2 станции метро «Автозаводская».
Как сообщается в официальном Twitter-аккаунте столичного метрополитена, это связано с ремонтом пригласительной площадки.
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