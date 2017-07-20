ЭКОНОМИКА РБ

ОДИН ИЗ ВЫХОДОВ СТАНЦИИ МЕТРО «АВТОЗАВОДСКАЯ» С 21 ИЮЛЯ ВРЕМЕННО ЗАКРЫВАЕТСЯ

11:54 21.07.2017 С 21 июля временно закрывается выход 3-2 станции метро «Автозаводская». Как сообщается в официальном Twitter-аккаунте столичного метрополитена, это связано с ремонтом пригласительной площадки.