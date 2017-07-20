Сотрудники Гомельской таможни пресекли попытку незаконного ввоза из Турции электротоваров: установлено несоответствие количества фактически перемещаемого товара заявленному.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, согласно товаросопроводительным документам, в грузовом отсеке автомобиля MAN находились электрические светильники и запасные части к ним общей стоимостью около 33 тыс. рублей. Однако в результате проведения дополнительной проверки выяснилось, что одна часть товара указана в коммерческих документах в меньшем количестве, а другая – и вовсе не указана. При этом реальная общая стоимость перевозимого груза оказалась в четыре раза выше.

По данному факту сотрудники Гомельской таможни начали административный процесс в соответствии со ст. 14.5 КоАП Беларуси. Около 1700 светильников турецкого происхождения стоимостью свыше 102 тыс. рублей изъяты до решения суда. Предотвращенный ущерб государству составил более 37 тыс. рублей.