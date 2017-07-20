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ЭКОНОМИКА РБ
В МИНСКЕ ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ ПОСТРОИЛИ БОЛЕЕ 5,5 ТЫС. КВАРТИР
10:41 21.07.2017
В Минске организациями всех форм собственности построено 5504 новые квартиры, пишет агентство «Минск-Новости».
Как сообщили в Главном статистическом управлении столицы, по сравнению с первым полугодием прошлого года квартир построено больше на 566 единиц.
Всего в первом полугодии нынешнего года введено в эксплуатацию 369,9 тыс. квадратных метров общей площади жилья.
Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 50,6 тыс. квадратных метров общей площади, или 13,7 % от общего объема введенного жилья.
Из общего объема введенного жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, построено: с использованием государственной поддержки 17,7 тыс. квадратных метров, в многоквартирных жилых домах — 48,8 тыс. квадратных метров.
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