В Минске организациями всех форм собственности построено 5504 новые квартиры, пишет агентство «Минск-Новости».

Как сообщили в Главном статистическом управлении столицы, по сравнению с первым полугодием прошлого года квартир построено больше на 566 единиц.

Всего в первом полугодии нынешнего года введено в эксплуатацию 369,9 тыс. квадратных метров общей площади жилья.

Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 50,6 тыс. квадратных метров общей площади, или 13,7 % от общего объема введенного жилья.

Из общего объема введенного жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, построено: с использованием государственной поддержки 17,7 тыс. квадратных метров, в многоквартирных жилых домах — 48,8 тыс. квадратных метров.