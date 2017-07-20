Опробовать технологию строительства дорог без применения асфальта и бетона намерены в Могилевской области. Об этом рассказал директор Управления капитальным строительством Могилева Андрей Москалев в интервью газете «Вестник Могилева».

По его словам, с целью ознакомления с технологией в июне текущего года делегация Могилевской области посетила Канаду, что стало следствием встречи губернатора Могилевской области Владимира Доманевского с руководителем компании Carnros Grp Inc по вопросам строительства дорог без применения асфальта и бетона, пишут «Могилевские ведомости».

В ходе визита в Канаду члены белорусской делегации посетили участки, где построены дороги по вышеназванным технологиям, а также состоялся ряд встреч с представителями компаний, которые используют ее при строительстве дорог. Суть технологии заключается в уплотнении верхнего слоя грунта с помощью специального состава, что удешевляет стоимость работ без применения асфальта. Долговечность такого покрытия составляет 3-5 лет.

«Эффективность данного предложения мы будем изучать, с этой целью уже обратились в НИИ. Если же этот метод подтвердит свою жизнеспособность и применимость к нашим климатическим условиям, не исключено, что возьмем его на вооружение», – рассказал Андрей Москалев.