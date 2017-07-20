Специалисты госконтроля Беларуси и эксперты Европейской комиссии обсудили 20 июля на встрече в Минске вопрос, как сделать государственные закупки более прозрачными, сообщил телеканал ОНТ.

Недавно в Беларуси во время аукциона был предотвращен ущерб государству более чем на миллион рублей. Во время продажи был намеренно устранен участник, предложивший минимальную цену, а выиграл тендер поставщик, который не просто разработал проект, но к тому же изучал предложения других участников торгов на соответствие условиям. Механизмы преступных схем в этой сфере типичны для всего мира, утверждают инспекторы.

«В первую очередь это существование так называемых картельных сговоров, когда аффилированные структуры либо дружественные некие компании вступают в сговор и, выставляя максимальные цены на те товары, которые необходимо закупить за средства госбюджета, формально торгуют между собой. Второй механизм незаконного завладения денежными средствами госбюджета – это заключение договора по максимально-минимальной стоимости и в последующем поднятие её после дополнительных соглашений к этому договору», - прокомментировал начальник управления Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля Вячеслав Андрухов.

По словам директора Центрального бюро по аресту и конфискации Бельгии Жана Мишеля Вереста, проблема коррупции серьезна везде.

«Она нанесет огромный ущерб вашей стране, вашей экономике. И очень важно бороться с этим явлением не только в Беларуси, Бельгии или, скажем, во Франции. Это необходимо делать во всей Европе», - считает он.

На встрече эксперты Еврокомиссии и Госконтроля обсудили наиболее типичные коррупционные схемы. В первую очередь необходимо совершенствовать законодательство, уверены инспекторы. В Беларуси уже работают над этим.