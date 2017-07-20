Первое заседание приемной комиссии Белорусского государственного университета по зачислению абитуриентов на дневную и заочную бюджетную форму обучения состоялось 20 июля.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БГУ, подведены итоги зачисления на факультеты: радиофизика и компьютерные технологии, прикладной математики и информатики, международных отношений, механико-математический и факультет философии и социальных наук.

Итоги зачисления на дневную бюджетную форму обучения:

на факультет радиофизики и компьютерных технологий по специальностям объединенного конкурса дневной формы обучения зачислено 204 абитуриента, из них один принят без экзаменов и один по целевому приему. Проходной балл составил 284 (в 2016 г. – 232). На отдельные специальности проходные баллы составили: «компьютерная безопасность (направление – радиофизические методы и программно-технические средства)» – 317 (в 2016 г. – 288); «прикладная информатика (направление – информационные технологии телекоммуникационных систем)» – 309 (в 2016 г. – 278); «радиофизика» – 295 (в 2016 г. – 241); «аэрокосмические радиоэлектронные и информационные системы и технологии» – 290 (в 2016 г. – 252); «физическая электроника» – 284 (в 2016 г. – 232).

На факультет прикладной математики и информатики по объединенному конкурсу зачислены 275 абитуриентов, проходной балл составил 335 (в 2016 г. – 302). Среди зачисленных 26 приняты без экзаменов. Проходные баллы по специальностям и направлениям: «прикладная информатика (направление – программное обеспечение компьютерных систем)» – 372 (в 2016 г. – 364); «информатика» – 360 (в 2016 г. – 349); «актуарная математика» – 352 (в 2016 г. – 338); «компьютерная безопасность (направление – математические методы и программные системы)» – 352 (в 2016 г. – 335); «прикладная математика» – 341 (в 2016 г. – 305); «экономическая кибернетика» – 335 (в 2016 г. – 302).

На факультет международных отношений зачислены 69 абитуриентов. На специальность «лингвострановедение» проходной балл составил 381 (в 2016 г. – 381). Один абитуриент зачислен без экзаменов.

На специальность «таможенное дело» зачислены 17 абитуриентов. Среди зачисленных 4 принято без экзаменов, 6 по целевому приему. Проходной балл составил 359 (в 2016 г. – 363).

На группу из двух специальностей экономического профиля этого факультета по объединенному конкурсу зачислено 20 абитуриентов, проходной балл составил 366 (в 2016 г. – 361). На отдельные специальности проходные баллы составили: «мировая экономика» – 371 (в 2016 г. – 367); «менеджмент (направление – менеджмент в сфере международного туризма)» – 366 (в 2016 г. – 361).

На группу из двух специальностей профиля международные отношения по объединенному конкурсу зачислены 24 абитуриента, проходной балл составил 384 (в 2016 г. – 382). На отдельные специальности проходные баллы составили: «международное право» – 384 (в 2016 г. – 382); «международные отношения» – 384 (в 2016 г. – 382).

На специальности механико-математического факультета зачислены 200 абитуриентов, из них 8 без экзаменов и 2 по целевому приему. Проходной балл по общему конкурсу составил 290 (в 2016 г. – 214). На отдельные специальности проходные баллы составили: «математика и информационные технологии (направление – веб-программирование и интернет технологии)» – 342 (в 2016 г. – 328); «компьютерная математика и системный анализ» – 336 (в 2016 г. – 309); «математика и информационные технологии (направление – математическое и программное обеспечение мобильных устройств)» – 334 (в 2016 г. – 304); «математика (направление – экономическая деятельность)» – 315 (в 2016 г. – 285); «математика (направление – научно-производственная деятельность)» – 321 (в 2016 г. – 260); «математика (направление – научно-конструкторская деятельность)» – 314 (в 2016 г. – 241); «механика и математическое моделирование» – 293 (в 2016 г. – 218); «математика (направление – научно-педагогическая деятельность)» – 290 (в 2016 г. – 214).

На специальности факультета философии и социальных наук зачислены 49 абитуриентов.

На группу из трех специальностей по объединенному конкурсу зачислены 34 абитуриента, из них 5 абитуриентов без экзаменов. Проходной балл по объединенному конкурсу – 345 (в 2016 г. – 319). На отдельные специальности проходные баллы составили: «социальные коммуникации» – 365 (в 2016 г. – 357); «социология» – 345 (в 2016 г. –331); «философия» – 345 (в 2016 г. –319).

На специальность «психология» зачислены 15 абитуриентов, из них 6 по целевому приему. Проходной балл составил 325 (в 2016 г. – 278).

Итоги зачисления на заочную бюджетную форму:

На специальности механико-математического факультета зачислены 10 абитуриентов, из них один без экзаменов. Проходной балл по общему конкурсу составил 181 (в 2016 г. – 137). На отдельные специальности проходные баллы составили: «математика и информационные технологии» – 197 (в 2016 г. – 149); «математика (направление – научно-педагогическая деятельность)» – 181 (в 2016 г. – 137).

На специальности факультета философии и социальных наук на группу из двух специальностей по объединенному конкурсу зачислено 6 абитуриентов. Проходной балл по объединенному конкурсу – 157 (в 2016 г. – 199). На отдельные специальности проходные баллы составили: «социология» – 157 (в 2016 г. – 209); «философия» – 174 (в 2016 г. – 199).