В рамках подготовки к остановочным ремонтам на белорусских нефтеперерабатывающих предприятиях председатель концерна «Белнефтехим» Игорь Ляшенко провел производственное совещание по ключевым моментам предстоящей ремонтной сессии.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна, в ОАО «Нафтан» к ремонту готовятся 17 установок (секций, блоков). Срок их ремонта в основном совпадает со сроком ремонта установки АВТ-6 - с 9 августа по 17 сентября.

В ОАО «Мозырский НПЗ» запланирован ремонт 22 установок (секций, блоков). Работа будет проводиться с 17 сентября по 31 октября.

Вся необходимая проектно-сметная документация уже разработана. В основном подготовлены к ремонту необходимые оборудование, материалы и инструменты.

В ОАО «Мозырский НПЗ» заключены все договоры с подрядчиками на привлечение для работ 1279 человек. К ремонтным работам в ОАО «Нафтан» будет привлечено 1376 человек.

Для обеспечения бесперебойных поставок нефтепродуктов на время остановочных ремонтов созданы необходимые запасы продукции.