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ЭКОНОМИКА РБ
ОАО «НАФТАН» И ОАО «МОЗЫРСКИЙ НПЗ» ГОТОВЯТСЯ К ПЛАНОВЫМ РЕМОНТНЫМ РАБОТАМ
09:27 21.07.2017
В рамках подготовки к остановочным ремонтам на белорусских нефтеперерабатывающих предприятиях председатель концерна «Белнефтехим» Игорь Ляшенко провел производственное совещание по ключевым моментам предстоящей ремонтной сессии.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна, в ОАО «Нафтан» к ремонту готовятся 17 установок (секций, блоков). Срок их ремонта в основном совпадает со сроком ремонта установки АВТ-6 - с 9 августа по 17 сентября.
В ОАО «Мозырский НПЗ» запланирован ремонт 22 установок (секций, блоков). Работа будет проводиться с 17 сентября по 31 октября.
Вся необходимая проектно-сметная документация уже разработана. В основном подготовлены к ремонту необходимые оборудование, материалы и инструменты.
В ОАО «Мозырский НПЗ» заключены все договоры с подрядчиками на привлечение для работ 1279 человек. К ремонтным работам в ОАО «Нафтан» будет привлечено 1376 человек.
Для обеспечения бесперебойных поставок нефтепродуктов на время остановочных ремонтов созданы необходимые запасы продукции.
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