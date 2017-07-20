В Могилеве рассматривают возможность реализации элементов проекта «Умный город». Об этом сообщил председатель Могилевского облисполкома Владимир Доманевский во время приема делегации провинции Цзянсу Китая.

Как сообщает сайт Могилевского облисполкома, губернатор отметил, что президент Беларуси Александр Лукашенко в прошлом году поставил задачу провести работу по развитию городской инфраструктуры в Могилеве. В рамках выполнения его поручения планируется внедрить отдельные элементы проекта «Умный город». «Во время визита в КНР в сентябре прошлого года обратил внимание, насколько грамотно здесь организовано дорожное движение. В городах используются всевозможные элементы, которые без участия человека дополнительно помогают регулировать жизнеустройство и транспортное сообщение. Некоторые из них могут быть использованы в Могилеве. Данные вопросы проработаны с мэром областного центра Владимиром Цумаревым», - рассказал В. Доманевский.

В частности, более удобным сделать транспортное сообщение в Могилеве поможет умное светофорное регулирование. Это позволит контролировать передвижение потоков людей и машин и при необходимости совершать переадресации, чтобы предупредить возникающие неудобства в часы пик.

Требует совершенства и пассажирское сообщение внутри города.

«Количество маршрутных такси и общественного транспорта в Могилеве растет. Программа рассматривает насколько правильно составлен график их работы, выдерживают ли они нормативы, временные промежутки передвижения между остановочными пунктами, чтобы люди долго не стояли в ожидании, особенно в зимний период. С учетом всех факторов производятся корректировки», - сказал В. Доманевский.

Губернатор подчеркнул, что сейчас программа находится в стадии поиска надежного партнера в КНР. Гости из Поднебесной выразили заинтересованность сотрудничества в данном направлении и предложили проработать вопрос более детально.