ЭКОНОМИКА РБ

ОАО «СВIТАНАК» ОТКРЫЛО НОВЫЙ МАГАЗИН В СОЛИГОРСКЕ

17:40 20.07.2017 ОАО «Свiтанак» открыло новый магазин в Солигорске. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, магазин расположен по адресу ул. Ленина, 55.