|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|20.07.2017
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ТРАССЫ НЕКОТОРЫХ СТОЛИЧНЫХ АВТОБУСОВ 22 ИЮЛЯ ИЗМЕНЯТСЯ
17:35 20.07.2017
В связи с проведением парада спасательной техники МЧС и временным ограничением движения транспортных средств на просп. Независимости в Минске на время проведения мероприятия 22 июля ориентировочно с 11.00 до 12.00 изменятся трассы некоторых маршрутов.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в ГУ «Столичный транспорт и связь», изменения вносятся в трассы следующих маршрутов:
движение автобусов городских маршрутов №100, 115Э, 1063-ТК, 1064-ТК, 1076-ТК, 1112-ТК, 1151-ТК, 1280-ТК, 1547-СК организуется по просп. Независимости, ул. Свердлова, Ульяновской, Первомайской, З.Бядули, Козлова, просп. Независимости в обоих направлениях, для автобусного маршрута №100 на изменяемом участке организуется выполнение остановочных пунктов «Парк Горького», «Захарова», «Первомайская»;
движение автобусов маршрутов №18, 26 организуется по ул. Захарова, Первомайской, З.Бядули, Козлова, просп. Машерова в обоих направлениях с выполнением на изменяемом участке ОП «просп. Независимости».
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 21.07.2017
Итоги торгов на БВФБ
на 20.07.2017
Курсы в банках
на 20.07.2017
Конвертация в банках
на 20.07.2017
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2017, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте