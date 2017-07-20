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ЭКОНОМИКА РБ


ТРАССЫ НЕКОТОРЫХ СТОЛИЧНЫХ АВТОБУСОВ 22 ИЮЛЯ ИЗМЕНЯТСЯ
17:35 20.07.2017

В связи с проведением парада спасательной техники МЧС и временным ограничением движения транспортных средств на просп. Независимости в Минске на время проведения мероприятия 22 июля ориентировочно с 11.00 до 12.00 изменятся трассы некоторых маршрутов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в ГУ «Столичный транспорт и связь», изменения вносятся в трассы следующих маршрутов:

движение автобусов городских маршрутов №100, 115Э, 1063-ТК, 1064-ТК, 1076-ТК, 1112-ТК, 1151-ТК, 1280-ТК, 1547-СК организуется по просп. Независимости, ул. Свердлова, Ульяновской, Первомайской, З.Бядули, Козлова, просп. Независимости в обоих направлениях, для автобусного маршрута №100 на изменяемом участке организуется выполнение остановочных пунктов «Парк Горького», «Захарова», «Первомайская»;

движение автобусов маршрутов №18, 26 организуется по ул. Захарова, Первомайской, З.Бядули, Козлова, просп. Машерова в обоих направлениях с выполнением на изменяемом участке ОП «просп. Независимости».
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