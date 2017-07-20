В Брестской области уровень возмещения ущерба по уголовным делам, предварительное расследование по которым было завершено подразделениями Следственного комитета, в 2016 году составил почти 65%. Такие данные были озвучены на координационном совещании по борьбе с преступностью и коррупцией в регионе.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Следственном комитете, за январь-март текущего года этот показатель по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года уменьшился на 7%.

Особенно актуальным является вопрос возмещения ущерба по уголовным делам о мошенничествах, хищениях путем использования компьютерной техники, преступлениях против интересов службы. По данной категории дел в I квартале 2017г. наблюдается наименьший процент возмещения ущерба.

На совещании отмечена необходимость совершенствования практики освобождения от уголовной ответственности по отдельным категориям уголовных дел при полном добровольном возмещении вреда от преступления.

Участники совещания обсудили практику избрания и изменения меры пресечения в виде содержания под стражей в случае, если подозреваемый или обвиняемый принял меры по полному возмещению ущерба. В основном это касается уголовных дел о преступлениях в сфере экономики и коррупции.

Особое внимание было уделено активизации работы судебных исполнителей отделов принудительного исполнения по полному и своевременному изучению имущественного положения должников, ограничению их прав на выезд за пределы страны, что может способствовать повышению уровня возмещению ущерба.