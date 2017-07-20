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ЭКОНОМИКА РБ
ФИЛИАЛ «ЗАВОД ХИМВОЛОКНО» В ЯНВАРЕ-ИЮНЕ НАРАСТИЛ ПРОИЗВОДСТВО ПОЧТИ НА 4%
16:58 20.07.2017
Темп роста продукции промышленности на основе товаров-представителей в базисных ценах (ИФО) за январь-июнь 2017 года к аналогичному периоду 2016 года составил 103,8%, сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе филиала «Завод Химволокно» ОАО «Гродно Азот».
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