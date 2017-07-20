ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
20.07.2017

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ЗА ПОЛГОДА В РЕЖИМЕ АВТОВЫПУСКА ОФОРМЛЕНО БОЛЕЕ 8,5% ПАРТИЙ ТОВАРОВ – ГТК
16:32 20.07.2017

Сегодня в эксперименте по помещению товаров, перемещаемых автомобильным транспортом, под процедуру таможенного транзита в автоматическом режиме участвуют 11 субъектов хозяйствования.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, среднее время нахождения транспортного средства на территории пункта пропуска при оформлении таких товаров составляет менее 30 минут.

Если за 6 месяцев 2016 г. только 1% товаров был помещен под данную процедуру в режиме автовыпуска, то за аналогичный период 2017 г. подобным образом оформлено более 8,5% партий товаров. Данный показатель уже более чем в два раза превысил прогнозный на текущий год, который определен стратегией развития таможенных органов.

Автовыпуск транзитных товаров осуществляется с использованием информационных технологий без участия должностных лиц таможенных органов. В качестве декларантов таможенной процедуры таможенного транзита определены лица, обладающие статусом уполномоченного экономического оператора или таможенного перевозчика. Согласно технологии, в данном эксперименте участвуют товары, таможенным органом назначения которых является таможенный орган Беларуси. Также в отношении таких товаров не должны быть установлены запреты и ограничения, подлежащие соблюдению при перемещении через таможенную границу ЕАЭС. До размещения данной категории товаров в зоне таможенного контроля необходимо подать электронную транзитную декларацию через национальную автоматизированную систему электронного декларирования.

Данное нововведение позволяет существенно сократить время, затрачиваемое на осуществление таможенных формальностей.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 21.07.2017
валюта курс
EUR 2.2393
USD 1.9465
RUB 3.2928
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 20.07.2017
валюта курс +/-
EUR 2.2393 -0.0075
USD 1.9465 -0.0028
RUB 3.2928 +0.0007
все курсы архив

Курсы в банках
на 20.07.2017
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.2390 2.2440
USD 1.9470 1.9500
RUB 3.2850 3.2950
подробнее

Конвертация в банках
на 20.07.2017
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1480 1.1540
EUR/RUB 67.9000 68.3000
USD/RUB 58.9000 59.3000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2017, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте