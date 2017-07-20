Сегодня в эксперименте по помещению товаров, перемещаемых автомобильным транспортом, под процедуру таможенного транзита в автоматическом режиме участвуют 11 субъектов хозяйствования.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, среднее время нахождения транспортного средства на территории пункта пропуска при оформлении таких товаров составляет менее 30 минут.

Если за 6 месяцев 2016 г. только 1% товаров был помещен под данную процедуру в режиме автовыпуска, то за аналогичный период 2017 г. подобным образом оформлено более 8,5% партий товаров. Данный показатель уже более чем в два раза превысил прогнозный на текущий год, который определен стратегией развития таможенных органов.

Автовыпуск транзитных товаров осуществляется с использованием информационных технологий без участия должностных лиц таможенных органов. В качестве декларантов таможенной процедуры таможенного транзита определены лица, обладающие статусом уполномоченного экономического оператора или таможенного перевозчика. Согласно технологии, в данном эксперименте участвуют товары, таможенным органом назначения которых является таможенный орган Беларуси. Также в отношении таких товаров не должны быть установлены запреты и ограничения, подлежащие соблюдению при перемещении через таможенную границу ЕАЭС. До размещения данной категории товаров в зоне таможенного контроля необходимо подать электронную транзитную декларацию через национальную автоматизированную систему электронного декларирования.

Данное нововведение позволяет существенно сократить время, затрачиваемое на осуществление таможенных формальностей.