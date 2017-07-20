ЭКОНОМИКА РБ

«МИЛАВИЦА» ОПУБЛИКОВАЛА СПИСОК МАГАЗИНОВ В РОССИИ, КОТОРЫЕ ИСПОЛЬЗУЮТ НАИМЕНОВАНИЕ НЕПРАВОМЕРНО

16:05 20.07.2017 СП ЗАО «Милавица» опубликовало список магазинов в России, которые не являются фирменными и используют вывеску неправомерно. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, с ними ведутся судебные разбирательства: Солнечногорск – ул. Красная, 22А; Тамбов: ул. Советская, 111, бульв. Энтузиастов, 1, ул. Советская, 194Б, ул. Интернациональная/Базарная 50/106; Ярославская обл., пос. Нагорный, ул. Дорожная, 6А; Ярославль: Тутаевское шоссе, 1, ул. Свободы, 46А, ул.Депутатская, 6/1, ул.Свободы, 40/38, п. Красный Бор, стр. 1; Коломна – пр-т. Кирова, 15; Рязань: ул. Дзержинского, 18, ул. Грибоедова, 18, Московское шоссе, 21, пр.Первомайский, 58, пр. Первомайский, 32; Серпухов: Борисовское шоссе, 1, бульвар 65 лет Победы, 4; Калуга: ул. Кирова, 23А, ул. Московская, 338А, ул. Кирова, 1; Тверь: ул. Симеоновская, 30, пр. Чайковского, 42, пр. Октябрьский, д. 103; Иваново: ул. Куконковых,141, ул. 8 марта, 32.