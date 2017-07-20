ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
20.07.2017

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


«МИЛАВИЦА» ОПУБЛИКОВАЛА СПИСОК МАГАЗИНОВ В РОССИИ, КОТОРЫЕ ИСПОЛЬЗУЮТ НАИМЕНОВАНИЕ НЕПРАВОМЕРНО
16:05 20.07.2017

СП ЗАО «Милавица» опубликовало список магазинов в России, которые не являются фирменными и используют вывеску неправомерно.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, с ними ведутся судебные разбирательства:

Солнечногорск – ул. Красная, 22А;

Тамбов: ул. Советская, 111, бульв. Энтузиастов, 1, ул. Советская, 194Б, ул. Интернациональная/Базарная 50/106;

Ярославская обл., пос. Нагорный, ул. Дорожная, 6А;

Ярославль: Тутаевское шоссе, 1, ул. Свободы, 46А, ул.Депутатская, 6/1, ул.Свободы, 40/38, п. Красный Бор, стр. 1;

Коломна – пр-т. Кирова, 15;

Рязань: ул. Дзержинского, 18, ул. Грибоедова, 18, Московское шоссе, 21, пр.Первомайский, 58, пр. Первомайский, 32;

Серпухов: Борисовское шоссе, 1, бульвар 65 лет Победы, 4;

Калуга: ул. Кирова, 23А, ул. Московская, 338А, ул. Кирова, 1;

Тверь: ул. Симеоновская, 30, пр. Чайковского, 42, пр. Октябрьский, д. 103;

Иваново: ул. Куконковых,141, ул. 8 марта, 32.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 21.07.2017
валюта курс
EUR 2.2393
USD 1.9465
RUB 3.2928
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 20.07.2017
валюта курс +/-
EUR 2.2393 -0.0075
USD 1.9465 -0.0028
RUB 3.2928 +0.0007
все курсы архив

Курсы в банках
на 20.07.2017
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.2390 2.2440
USD 1.9470 1.9500
RUB 3.2850 3.2950
подробнее

Конвертация в банках
на 20.07.2017
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1480 1.1540
EUR/RUB 67.9000 68.3000
USD/RUB 58.9000 59.3000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2017, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте