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ЭКОНОМИКА РБ
НАЛОГОВАЯ МОЖЕТ ПОТРЕБОВАТЬ ДЕКЛАРАЦИЮ О ДОХОДАХ ПРИ ПРЕВЫШЕНИИ РАСХОДОВ НАД ДОХОДАМИ НА 250 БАЗОВЫХ ВЕЛИЧИН
15:58 20.07.2017
Новая редакция закона «О декларировании физическими лицами доходов и имущества по требованию налоговых органов» от 4 января 2003 г. №174-З вступила в силу 15 июля.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС Беларуси по Минской области, новой редакцией закона определены случаи, при которых у физлица может быть истребована декларация о доходах и имуществе, а также изменен подход к периоду, за который может быть истребована декларация.
Так, налоговый орган сможет потребовать декларацию о доходах и имуществе при наличии информации о том, что расходы превысили доходы на 250 базовых величин, на основании письменного запроса правоохранительных органов, а также по решению министра по налогам и сборам и его заместителей. При этом декларация может быть истребована за полный предшествующий календарный год и за предшествующие месяцы текущего года.
Как и ранее, контроль в сфере декларирования доходов и имущества будет осуществляться на основании сведений, указанных физическим лицом в декларации о доходах и имуществе, и информации, имеющейся в налоговом органе.
Если будет установлено, что расходы превышают доходы, указанные в декларации, налоговый орган направляет требование о даче пояснений об источниках доходов.
Пояснения должны быть представлены в письменной форме в течение 30 календарных дней со дня вручения требования о даче пояснений об источниках доходов. Если пояснения об источниках доходов представлены не будут, с суммы превышения расходов над доходами будет исчислен подоходный налог. В случае уклонения гражданина от представления декларации о доходах и имуществе сопоставление доходов и расходов будет осуществляться на основании информации, имеющейся в налоговом органе.
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