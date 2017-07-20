Новая редакция закона «О декларировании физическими лицами доходов и имущества по требованию налоговых органов» от 4 января 2003 г. №174-З вступила в силу 15 июля.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС Беларуси по Минской области, новой редакцией закона определены случаи, при которых у физлица может быть истребована декларация о доходах и имуществе, а также изменен подход к периоду, за который может быть истребована декларация.

Так, налоговый орган сможет потребовать декларацию о доходах и имуществе при наличии информации о том, что расходы превысили доходы на 250 базовых величин, на основании письменного запроса правоохранительных органов, а также по решению министра по налогам и сборам и его заместителей. При этом декларация может быть истребована за полный предшествующий календарный год и за предшествующие месяцы текущего года.

Как и ранее, контроль в сфере декларирования доходов и имущества будет осуществляться на основании сведений, указанных физическим лицом в декларации о доходах и имуществе, и информации, имеющейся в налоговом органе.

Если будет установлено, что расходы превышают доходы, указанные в декларации, налоговый орган направляет требование о даче пояснений об источниках доходов.

Пояснения должны быть представлены в письменной форме в течение 30 календарных дней со дня вручения требования о даче пояснений об источниках доходов. Если пояснения об источниках доходов представлены не будут, с суммы превышения расходов над доходами будет исчислен подоходный налог. В случае уклонения гражданина от представления декларации о доходах и имуществе сопоставление доходов и расходов будет осуществляться на основании информации, имеющейся в налоговом органе.