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ЭКОНОМИКА РБ
В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ В МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТРОЕНО БОЛЕЕ 1900 НОВЫХ КВАРТИР
15:47 20.07.2017
В І полугодии 2017 года в Могилевской области организациями всех форм собственности построено 1933 новые квартиры.
Как сообщает сайт Могилевского облисполкома, введено в эксплуатацию 140,1 тыс. кв. метров общей площади жилья.
Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, построено 67 тыс. кв. м, или 47,8% от общего объема введенного жилья. В том числе с использованием государственной поддержки – 18,6 тыс. кв. м, в многоквартирных жилых домах в городах – 59,1 тыс. кв. м.
В сельских населенных пунктах введено в эксплуатацию 14,9 тыс. кв. м жилья, или 10,7% от общего ввода по области.
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