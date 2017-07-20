В І полугодии 2017 года в Могилевской области организациями всех форм собственности построено 1933 новые квартиры.

Как сообщает сайт Могилевского облисполкома, введено в эксплуатацию 140,1 тыс. кв. метров общей площади жилья.

Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, построено 67 тыс. кв. м, или 47,8% от общего объема введенного жилья. В том числе с использованием государственной поддержки – 18,6 тыс. кв. м, в многоквартирных жилых домах в городах – 59,1 тыс. кв. м.

В сельских населенных пунктах введено в эксплуатацию 14,9 тыс. кв. м жилья, или 10,7% от общего ввода по области.