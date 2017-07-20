ЭКОНОМИКА РБ

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ КОНЦЕРНА «БЕЛЛЕСБУМПРОМ ДО 2020 ГОДА БУДУТ РАССМОТРЕНЫ НА ВЫЕЗДНОМ СОВЕЩАНИИ

14:53 20.07.2017 Программы развития предприятий концерна «Беллесбумпром», расположенных в Борисовском районе, будут рассмотрены сегодня на выездном совещании концерна под руководством главы ведомства Юрия Назарова. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна, на повестке – рассмотрение программ развития предприятий до 2020 года. В Борисовском районе работают ОАО «Борисовский ДОК, ОАО «Борисовдрев», ОАО «Лесохимик», ОАО «Плещеницлес» и КОПИТ «Борисовлес».