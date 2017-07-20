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ЭКОНОМИКА РБ
ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ КОНЦЕРНА «БЕЛЛЕСБУМПРОМ ДО 2020 ГОДА БУДУТ РАССМОТРЕНЫ НА ВЫЕЗДНОМ СОВЕЩАНИИ
14:53 20.07.2017
Программы развития предприятий концерна «Беллесбумпром», расположенных в Борисовском районе, будут рассмотрены сегодня на выездном совещании концерна под руководством главы ведомства Юрия Назарова.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна, на повестке – рассмотрение программ развития предприятий до 2020 года.
В Борисовском районе работают ОАО «Борисовский ДОК, ОАО «Борисовдрев», ОАО «Лесохимик», ОАО «Плещеницлес» и КОПИТ «Борисовлес».
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