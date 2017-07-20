ЭКОНОМИКА РБ

МИНФИН СООБЩИЛ О ВЫПЛАТЕ ПРОЦЕНТНОГО ДОХОДА В 4 МЛН ДОЛЛАРОВ ПО ЧЕТЫРЕМ ВЫПУСКАМ ГОСОБЛИГАЦИЙ

14:30 20.07.2017 Министерство финансов выплатило 19 июля процентный доход за шестой процентный период в общей сумме 3,1 млн долларов США владельцам государственных валютных облигаций 204-го, 205-го и 210-го выпусков. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минфине, в соответствии с условиями 215-го выпуска за пятый процентный период произведена выплата процентного дохода в размере 0,9 млн долларов США.