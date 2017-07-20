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ЭКОНОМИКА РБ
МИНФИН СООБЩИЛ О ВЫПЛАТЕ ПРОЦЕНТНОГО ДОХОДА В 4 МЛН ДОЛЛАРОВ ПО ЧЕТЫРЕМ ВЫПУСКАМ ГОСОБЛИГАЦИЙ
14:30 20.07.2017
Министерство финансов выплатило 19 июля процентный доход за шестой процентный период в общей сумме 3,1 млн долларов США владельцам государственных валютных облигаций 204-го, 205-го и 210-го выпусков.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минфине, в соответствии с условиями 215-го выпуска за пятый процентный период произведена выплата процентного дохода в размере 0,9 млн долларов США.
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