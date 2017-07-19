Малогабаритные квартиры-студии планируют строить в Могилеве, пишут «Могилевские ведомости».

Как сообщил директор Управления капитальным строительством Могилева Андрей Москалев в интервью газете «Вестник Могилева», первые квартиры-студии площадью в 25 м2 войдут в состав каркасного дома на Спутнике-34, к строительству которого УКС намерено приступить уже в текущем году. Стоимость ее будет в районе 10 тысяч долларов США.

«Мы полагаем, что они будут пользоваться спросом у покупателей. Ведь гораздо выгоднее приобрести такую квартиру, чем много лет платить за съемное жилье. Очень удобны такие квартиры-студии, к примеру, для студентов, молодых семей, одиноких», – отметил Андрей Москалев.