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ЭКОНОМИКА РБ
В МОГИЛЕВЕ ПЛАНИРУЮТ СТРОИТЬ МАЛОГАБАРИТНЫЕ КВАРТИРЫ-СТУДИИ
14:10 20.07.2017
Малогабаритные квартиры-студии планируют строить в Могилеве, пишут «Могилевские ведомости».
Как сообщил директор Управления капитальным строительством Могилева Андрей Москалев в интервью газете «Вестник Могилева», первые квартиры-студии площадью в 25 м2 войдут в состав каркасного дома на Спутнике-34, к строительству которого УКС намерено приступить уже в текущем году. Стоимость ее будет в районе 10 тысяч долларов США.
«Мы полагаем, что они будут пользоваться спросом у покупателей. Ведь гораздо выгоднее приобрести такую квартиру, чем много лет платить за съемное жилье. Очень удобны такие квартиры-студии, к примеру, для студентов, молодых семей, одиноких», – отметил Андрей Москалев.
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