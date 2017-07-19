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ЭКОНОМИКА РБ


ПРОФТЕХУЧРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ СТОЛИЦЫ НА 51% ВЫПОЛНИЛИ ПЛАН ПРИЕМА УЧАЩИХСЯ НА УРОВЕНЬ ПТО
12:29 20.07.2017

Подведомственные комитету по образованию Мингорисполкома учреждения ПТО приняли 2286 поступающих (по состоянию на 15 июля), пишет агентство «Минск-Новости».

Как сообщили в комитете по образованию Мингорисполкома, это 51% от общего плана приема, который в нынешнем году составляет 4537 учащихся. Из них на базе 9 классов обучения места укомплектованы на 60%, 11 классов — 35%.

«Наиболее востребованы среди поступающих Минский государственный механико-технологический профессионально-технический колледж, Минский государственный профессионально-технический колледж легкой промышленности и бытового обслуживания населения, Минский государственный профессионально-технический колледж кулинарии. Учреждения выполнили план приема учащихся на 79%, 78% и 74% соответственно», - уточнила главный специалист сектора профессионально-технического и среднего специального образования комитета по образованию Мингорисполкома Людмила Жук.

Напомним, прием документов в учреждения ПТО на дневную форму обучения осуществляется с 15 июня по 20 августа. Если до конца срока приема документов количество поданных заявлений на отдельные специальности меньше, чем планируемое количество мест для приема, учреждение образования по согласованию с учредителем может продлить срок приема документов и зачисления до полного укомплектования групп, но не позднее чем до 15 сентября текущего года.
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