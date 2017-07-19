В железнодорожном пункте пропуска «Буг» при оформлении на выезд из Беларуси поезда сообщением «Брест-Малашевичи» пограничный наряд выявил контейнер с поврежденной пломбой.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госпогранкомитете, в нем перевозилась партия бесхозных товаров, среди которых - бижутерия, очки, сумки, заколки, косметички и др.

По данному факту проинформированы сотрудники таможни. Сумма оценки около 17 тысяч единиц товара составила 104 тысячи рублей. Нелегальная партия изъята.