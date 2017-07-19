ЭКОНОМИКА РБ

ПЛОЩАДКА БЫВШЕГО ТРОЛЛЕЙБУСНОГО ДЕПО № 1 В МИНСКЕ ВЫСТАВЛЕНА НА АУКЦИОН

11:58 20.07.2017 Площадка бывшего троллейбусного депо № 1 в квартале пр. Независимости — пр. Машерова — ул. Красной — ул. Киселева в Минске выставлена на аукцион, сообщается на сайте Минского городского центра недвижимости. Здесь планируется построить жилой комплекс с объектами социально-общественного назначения и подземными паркингами. По итогам торгов инвестор получит право проектирования и строительства жилья на данном земельном участке. Дата проведения аукциона пока не называется.