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ЭКОНОМИКА РБ
ПЛОЩАДКА БЫВШЕГО ТРОЛЛЕЙБУСНОГО ДЕПО № 1 В МИНСКЕ ВЫСТАВЛЕНА НА АУКЦИОН
11:58 20.07.2017
Площадка бывшего троллейбусного депо № 1 в квартале пр. Независимости — пр. Машерова — ул. Красной — ул. Киселева в Минске выставлена на аукцион, сообщается на сайте Минского городского центра недвижимости.
Здесь планируется построить жилой комплекс с объектами социально-общественного назначения и подземными паркингами. По итогам торгов инвестор получит право проектирования и строительства жилья на данном земельном участке.
Дата проведения аукциона пока не называется.
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