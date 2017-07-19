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ЭКОНОМИКА РБ


ОКОЛО 800 ТЫС. Л НЕЛЕГАЛЬНОГО АЛКОГОЛЯ ИЗЪЯЛИ В БЕЛАРУСИ ЗА 6 МЕСЯЦЕВ
11:48 20.07.2017

Правоохранительные органы изъяли и уничтожили почти 800 тыс. л нелегальных спиртных напитков в первом полугодии 2017 г., пишет агентство «Минск-Новости».

Как сообщила Об этом на пресс-конференции и. о. начальника отдела организации работы участковых инспекторов милиции управления профилактики Главного управления охраны правопорядка и профилактики милиции общественной безопасности МВД Республики Беларусь Ольга Соколовская, большая часть изъятого — контрафактный алкоголь, остальное — самогон и самогонная брага.

«Кроме того, за 6 месяцев этого года изъято и уничтожено 853 самогонных аппарата, которые во время проверок находились в работе. Нерабочие агрегаты или те самогонные аппараты, что простаивали, мы не имеем права забирать», - отметила О. Соколовская.

Она также рассказала, что в 2016 г. за незаконный оборот алкогольной продукции привлечены к ответственности порядка 14 тыс. граждан Беларуси.
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